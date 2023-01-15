متى يمكن للمستفيدين الاعتراض على دفعة يناير؟.. "حساب المواطن" يوضح التفاصيل

وأوضح حساب دعم المستفيدين التابع للبرنامج، في رده على استفسار المتابعين حول كيفية وتوقيت الاعتراض على الدفعة الأخيرة؛ أنه في حال كانت الدفعة "ناقصة أو صفرًا"؛ يمكن تقديم اعتراض مالي بعد مرور 5 أيام من تاريخ الدفعة في مدة أقصاها 90 يومًا.