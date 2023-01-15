متى يمكن للمستفيدين الاعتراض على دفعة يناير؟.. "حساب المواطن" يوضح التفاصيل

كشَف برنامج "حساب المواطن" عن الموعد الذي يُسمح فيه بتقديم اعتراض على الدفعة الحالية (دفعة شهر يناير الجاري).
وأوضح حساب دعم المستفيدين التابع للبرنامج، في رده على استفسار المتابعين حول كيفية وتوقيت الاعتراض على الدفعة الأخيرة؛ أنه في حال كانت الدفعة "ناقصة أو صفرًا"؛ يمكن تقديم اعتراض مالي بعد مرور 5 أيام من تاريخ الدفعة في مدة أقصاها 90 يومًا.
وأضاف البرنامج أنه يمكن تقديم اعتراض مالي من تاريخ الدفعة؛ وذلك في حال كانت الدفعة "0.00".
يُذكر أن البرنامج صرَف مستحقات الدفعة الحالية (دفعة شهر يناير) بداية من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 10 يناير الجاري.