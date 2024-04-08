الحوامة.. موروث شعبي يدخل البهجة في نفوس الأطفال

تعيش المملكة العربية السعودية في رمضان، أجواءً لا مثيل لها في كافة بلدان العالم، وذلك لوجود العديد من الموروثات الشعبية التي تميز هذه المناسبة؛ فتجمع العائلات وتُدخل البهجة إلى قلوب الأطفال.
ورغم التطورات والحداثة التي انتشرت، ما زالت المملكة من البلدان المحافظة على تلك التقاليد والموروثات الشعبية القديمة؛ لما لها من حنين داخل كل فرد.
وتعد (الحُوامة) من الفعاليات الشعبية المتعارف عليها لدى الأجداد في منطقة نجد، حيث يجول من خلالها الأطفال شوارع القرى لأخذ عيدياتهم، منشدين الأهازيج التي من أبرزها (عطوني عيدي عادت عليكم).
ولقد تطور هذا الموروث، وأصبح يتم تنظيمه بطريقة جماعية، حيث أقيم ضمن فعاليات موسم رمضان 2024؛ التي أطلقتها وزارة الثقافة تحت عنوان (أنوَرت ليالينا)، وتم إحياء الحوامة في العديد من المناطق؛ الرياض وجدة والدمام؛ بهدف إعادة إحياء عادات وسلوكيات مجتمعية بطريقة تفاعلية، وفي منطقة الدرعية تم تنظيم حوامة الدرعية، وتستمر إلى أول أيام عيد الفطر المبارك، وتخللتها العديد من الفعاليات الشعبية والعرضة النجدية؛ إضافة إلى توزيع الهدايا على الأطفال؛ ما أدخل البهجة على قلوبهم.
وتنطلق هذه الفعاليات تزامناً مع ما تشهده المملكة العربية السعودية، بشكل عام، هذه الأيام، من نشاط سياحي ملحوظ، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وتزايد أعداد المعتمرين الوافدين إليها من أنحاء العالم الإسلامي، حيث تتميز المملكة بأجواء روحانية ممتعة في شهر رمضان، إلى جانب العديد من التجارب السياحية الرائعة، والعديد من الخيارات التي تناسب الأطفال والشباب وكل أفراد العائلة.
ويأتي النشاط السياحي في المملكة في وقت أصبح إصدار التأشيرات للقدوم إلى المملكة أكثر سهولة ويسرًا من أي وقت مضى، حيث توفر المملكة عددًا من التأشيرات التي تتيح جميعها أداء العمرة، والزيارة، وحضور الفعاليات، والسياحة في جميع أنحاء المملكة؛ وهي تأشيرة العمرة، وتأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 63 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول، بالإضافة للمقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي. وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتأشيرات في منصة "روح السعودية" https://www.visitsaudi.com/ar، للتعرف على التأشيرات المتاحة بعد إدخال المعلومات الأساسية.