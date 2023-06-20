البرنامج السعودي لتنمية اليمن يعيد فتح طريق "مطيف" في سقطرى

وثمّن محافظ محافظة أرخبيل سقطرى المهندس رأفت الثقلي، دور وجهود المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة سقطرى في دعم وتحسين مختلف المجالات الأساسية والخدمية التي تشتمل على شق وفتح الطرق المغلقة في سقطرى، ومنها فتح طريق "مطيف" الذي يعد الرئة الوحيدة التي يتنفس منها أهالي منطقة "مطيف" والمحافظة بشكل عام، ويتيح للسياح زيارة المنطقة التي جمعت بين الغطاء النباتي الكثيف وجمال سواحلها وغناها بالثروة السمكية.