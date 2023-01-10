وزير الرياضة ينعى "المهندي" نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم

نعى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سعود بن عبدالعزيز المهندي، داعيًا الله تعالى أن يتغمده برحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته.
وقال الأمير عبدالعزيز: خالص العزاء وصادق المواساة لأسرته، ولكل الأشقاء في قطر وللرياضة العربية.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".
وتوفي "المهندي" اليوم الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض.
وكان الفقيد يشغل منصب نائب رئيس المجلس العربي عن قارة آسيا، كما تمّ انتخابه كذلك عضوًا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ويعد سعود بن عبدالعزيز المهندي من الكوادر الرياضية المتميزة على مختلف المستويات المحلية والآسيوية والعالمية.