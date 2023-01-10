وزير الرياضة ينعى "المهندي" نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم

نعى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سعود بن عبدالعزيز المهندي، داعيًا الله تعالى أن يتغمده برحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته.