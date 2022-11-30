"التحلية" تنجح في تحقيق وفر بأكثر من 1.6 مليار ريال لعام 2021

حققت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وفر مالي بلغ 1.651.550.091 ريال لعام 2021م، وبزيادة قدرها (80%) عن المحقق في العام السابق، ووثّقته لدى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، في سياق مبادراتها لتعزيز عناصر كفاءة الانفاق في أعمالها وأنشطتها، وتعزيز منهجية منظومة العمل المطورة، والارتقاء بجودة المشاريع المنفذة، وإنجازها وفق الأهداف والمسارات المعتمدة.