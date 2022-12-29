النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين لمن ينشئ موقعًا على الإنترنت للإتجار بالمخدرات

قالت النيابة العامة: ‏يُحظر تهريب المواد المخدرة أو جلبها أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها بأي طريقة كانت.