وزير الشؤون الإسلامية: يقدم الشكر والثناء لدعاة الوزارة لتنفيذهم 827 نشاطًا في اليوم الوطني 93 ضمن برنامج "انتماء ونماء"

وبيّن عبر حسابه، أن البرنامج نفّذ (827) نشاطًا دعويًّا خلال اليوم الوطني فقط، تنوعت بين محاضرات وكلمات وندوات علمية، وشملت موضوعات "أهمية اجتماع الكلمة، وحقوق ولاة الأمر في ضوء الكتاب والسنة، ولزوم الجماعة فضلها وأهميتها، وبدعية تعدد الجماعات، والتحذير من أهل الفتن، وفضل الدفاع عن المملكة"، واستشعار ما امتنّ الله تعالى به على هذه البلاد المباركة من نعمة التوحيد واجتماع الكلمة وانتشار الأمن، وتعزيز الولاء والمواطنة والانتماء لهذا الوطن لدى أفراد المجتمع وبيان جهود ولاة الأمر أيدهم الله في تنمية الوطن وراحة المواطن في كل المجالات.