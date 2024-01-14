موجز "سبق" الأسبوعي: لقاءات مهمة لولي العهد لدعم القضية الفلسطينية.. وهذه تفاصيل الإقامة المميزة

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.