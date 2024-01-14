موجز "سبق" الأسبوعي: لقاءات مهمة لولي العهد لدعم القضية الفلسطينية.. وهذه تفاصيل الإقامة المميزة

واصلت "سبق" طوال الأسبوع الماضي جهودها في رصد ومتابعة وتحليل الأحداث اليومية المحلية والعالمية عبر فريقها التحريري، وكانت سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.
وشهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحداث كان أبرزها، اجتماع ولي العهد مع وزير الخارجية الأمريكي، ومع السيناتور ليندسي غراهام لبحث الأوضاع في غزة، والمساعي بشأنها، كما حصل سموه على لقب الشخصية الأكثر تأثيرًا عربيًا.
فيما أعلن الدكتور ماجد القصبي، عن إطلاق 5 منتجات للإقامة المميزة في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة، لتكون مركزًا عالميًا يحتضن أفضل العقول والمواهب والاستثمارات، ولتمكين الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد الوظائف، ونقل المعرفة.
ومن ناحية أخرى، شنّ سلاح الجو الأمريكي والبريطاني غارات عدة على صنعاء ومحافظات أخرى، في محاولة للضغط على الحوثيين، بينما بدأت جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
التقى ولي العهد رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في المخيم الشتوي في العلا اليوم، وزير الخارجية الأمريكي السيد أنتوني بلينكن.
وجرى تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها، بما يحقق الأمن والاستقرار، خصوصًا مستجدات الأحداث في غزة ومحيطها، والمساعي بشأنها.
كما اجتمع سموه مع السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام؛ لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.
أعرب مجلس الوزراء، عن الرفض القاطع للتصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.
وجدد مجلس الوزراء، حرص المملكة على دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز استقرار أسواق البترول وتوازنها، والإشادة بما أكدته الدول المنتجة للنفط "أوبك" وخارجها من الالتزام بالوحدة والتماسك الكامل واستقرار السوق.
أعلن رئيس مجلس إدارة مركز الإقامة المميزة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، عن إطلاق 5 منتجات للإقامة المميزة في إطار المستهدفات الوطنية لتعزيز مكانة المملكة، لتكون مركزًا عالميًا يحتضن أفضل العقول والمواهب والاستثمارات، ولتمكين الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد الوظائف، ونقل المعرفة.
ويستهدف منتج إقامة مالك عقار -وهو أحد المنتجات التي أعلن عنها مركز الإقامة المميزة اليوم- ملاك العقار في السعودية، ومن معايير الأهلية له، التملك أو الانتفاع بالأصول العقارية بقيمة لا تقل عن 4 ملايين ريال سعودي في السعودية.
فاز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بلقب "الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا عام 2023"؛ حسب استطلاع للرأي أجرته "RT العربية".
أودع الأربعاء الماضي، برنامج حساب المواطن 3.4 مليارات ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والسبعين 10.8 ملايين مستفيد وتابع، وذلك بعد التوجيه الملكي بتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن بآليته الحالية، مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن حتى نهاية العام 2024م، إلى جانب استمرار فتح التسجيل في البرنامج.
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، واستعرض عددًا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله؛ من بينها السياسات والمشروعات المتعلقة بعددٍ من الأنظمة التجارية والاستثمارية والمرورية.
وناقش المجلس نتائج مؤشرات الأداء لعددٍ من القطاعات الرئيسة، والجهود الحكومية المبذولة التي ساعدت على نمو المؤشرات الاقتصادية المحلية، بما يتماشى مع مستهدفات (رؤية 2030)، وبقاء معدلات التضخم عند مستويات متدنية تقدر بـ 1.7 %.
انطلقت فعاليات كأس آسيا قطر 2023 من خلال حفل افتتاح مبهر، وذلك يوم الجمعة على استاد لوسيل العالمي. وقبيل انطلاق المواجهة الافتتاحية في البطولة، التي تجمع بين قطر المضيفة ولبنان؛ رحّب استاد لوسيل بالجماهير من سائر أرجاء قارة آسيا عبر حفل مدهش.
شنّ سلاح الجو الأمريكي والبريطاني غارات عدة على صنعاء ومحافظات أخرى، في محاولة للضغط على الحوثيين حتى يكفوا عن استهداف حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وردًا على تلك الغارات، توعّد الحوثيون باستهداف القواعد الأمريكية والبريطانية المنتشرة في المنطقة، وأكدوا أن التحرك العسكري الغربي لن يُثنيهم عن دعم الشعب الفلسطيني، حسب تعبيرهم.
فيما أكدت المملكة أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبًا دوليًا لمساسها بمصالح العالم أجمع، لتدعو إلى ضبط النفس وتجنّب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث.
بدأت صباح الخميس جلسة محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكها اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948. ووصفت دولة جنوب إفريقيا مقدمة الدعوى أمام المحكمة أعمال "إسرائيل" في غزة بأنها "إبادة جماعية"، مطالبة بالحصانة للمدنيين في غزة.
وتُعد أحكام المحكمة إلزامية للدولة ما دامت قبلت الدول محل النزاع أو الخلاف اختصاص المحكمة بالفعل، وإذا فشلت دولة ما في أداء الالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب حكم ما، فيمكن اللجوء إلى مجلس الأمن الذي يمكنه التصويت على قرار، وإجبار دولة ما على تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.