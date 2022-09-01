لجنة الإعلام الرقمي تعقد ورشة عمل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية

وقد رحب رئيس لجنة الإعلام الرقمي المهندس راكان الفايزي، بممثلي الهيئة، شاكرًا لهم هذا العرض المستفيض، ومؤكدًا على دور الهيئة السعودية للملكية الفكرية في تسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومنحها وثائق الحماية وإنفاذها، وتوفير المعلومات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، وبالذات في قطاعات الإعلام الرقمي وما يزخر به؛ حيث يعد المحتوى الرقمي من القطاعات الحديثة التي تتطلب الكثير من التنظيمات والترتيبات حتى نصل إلى مستوى مرضٍ لحماية الملكية الفكرية.