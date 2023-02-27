خلال أسبوع.. "مسام" ينزع 882 لغمًا في عدة محافظات يمنية

وتمكّن الفريق في محافظة تعز من نزع ذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية الوازعية، ونزع 8 ألغام مضادة للدبابات، و82 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ونزع 12 لغمًا مضادًا للدبابات و380 ذخيرة غير منفجرة في مديرية ذباب، ليصبح عدد الألغام المنزوعة خلال شهر فبراير 3.538 لغمًا، فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية مشروع "مسام" 388 ألفًا و433 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.