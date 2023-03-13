"أبرز خدمات شؤون الحرمين في 24 ساعة".. تطويف وتطهير وتوعية

تفصيلاً، أوضحت "شؤون الحرمين" ،عبر إنفوجراف على حسابها على "تويتر"، أن الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في يوم الأحد 20 /08/ 1444هـ، شملت استهلاك 130 ألف لتر مطهرات، وتعقيم الأسطح بـ32 ألف لتر، وتوزيع 1900 كتيب ومطوية.