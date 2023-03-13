"أبرز خدمات شؤون الحرمين في 24 ساعة".. تطويف وتطهير وتوعية

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، أمس الاحد، موضحة تفاصيلها بالأرقام.
تفصيلاً، أوضحت "شؤون الحرمين" ،عبر إنفوجراف على حسابها على "تويتر"، أن الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في يوم الأحد 20 /08/ 1444هـ، شملت استهلاك 130 ألف لتر مطهرات، وتعقيم الأسطح بـ32 ألف لتر، وتوزيع 1900 كتيب ومطوية.
وأشارت إلى أن عدد المستفيدين من التوعية الرقمية بلغ 26500 مستفيد، فيما بلغ عدد المستفيدين من التوعية الميدانية 90 ألف مستفيد، وقدمت خدمة التطويف إلى 2069 مستفيداً.
وأضافت، أنه تمّ "ضخ 4600 لتر معقمات للأيدي، وتعقيم 32.900 ألف سجادة، والتعقيم باستخدام جهاز البايوكير 4 آلاف لتر، والتعقيم عبر الروبوتات بـ 4200 لتر من المعقمات، وتعطير المسجد الحرام بـ3 آلاف لتر.
وتابعت: "بلغ عدد المستفيدين من الأساور بمعصم اليد للزائر الصغير 480 مستفيداً، وضمّت العبوات الموزعة لماء زمزم أكثر من 20 ألف عبوة، ووصل عدد المستفيدين من التوعية الرقمية 26500 مستفيد".