"الخريف" و"الربيع" و"السرايات".. "الزعاق" يوضح مسمّيات الأمطار عند أهل الخليج

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد بن صالح الزعاق: إن الأمطار التي تهبط بآخر موسم القيظ مثل أيامنا هذه يسميها العامة في سلطنة عمان واليمن والإمارات بأمطار الخريف؛ لتزامنها مع موسم خراف الثمار.
وأضاف "الزعاق": أنّ أمطار آخر فصل الشتاء تسمّى بأمطار الربيع والمراويح والسرايات وبعض العامة يسمّونها بأمطار "السماك".
ولفت، في فيديو على حسابه في "إكس"، إلى أن أقرب الكواكب لنا هي القمر ثم الكواكب والنجوم، واليوم يمرّ القمر بيننا وبين نجم "السماك" في ظاهرة تسمى بالاحتجاب وتشاهد في بعض مناطق العالم، وسنناظرها في الدول العربية على شكل "اقتران".