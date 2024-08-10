"الخريف" و"الربيع" و"السرايات".. "الزعاق" يوضح مسمّيات الأمطار عند أهل الخليج

ولفت، في فيديو على حسابه في "إكس"، إلى أن أقرب الكواكب لنا هي القمر ثم الكواكب والنجوم، واليوم يمرّ القمر بيننا وبين نجم "السماك" في ظاهرة تسمى بالاحتجاب وتشاهد في بعض مناطق العالم، وسنناظرها في الدول العربية على شكل "اقتران".