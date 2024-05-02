"المحاسبين" تحتفي بـ1054 محاسبًا ومحاسبة لنيْلهم شهادات مهنية

أقامت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين اليوم، حفل التميز المحاسبي للحاصلين على الشهادات المهنية لعام 2023م بحضور عدد من المسؤولين.
واحتفت الهيئة بـ1054 محاسبًا ومحاسبة حصلوا على إحدى الشهادات المهنية المحاسبية وهي زمالة الهيئة، وأخصائي ضريبة القيمة المضافة، وفني المحاسبة، والمسار التدريبي للمحاسبة والمراجعة الحكومية، والشهادة المهنية في المعايير الدولية للتقرير المالي.
يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة في دعم وتمكين المحاسبين؛ ليحققوا طموحات الرؤية في المجال المحاسبي والمالي؛ بما ينعكس إيجابًا على اقتصاد المملكة.
وأقيم خلال الحفل نهائي المسابقة الدولية الطلابية في دراسة الحالة المحاسبية لعام 2024م، وتَوّجت الهيئة ومعهد المحاسبين الإداريين IMA الفِرَق الفائزة بالجوائز المالية، وهم ثلاثة فِرَق من أصل 103 فِرَق متقدمة من مختلف دول الشرق الأوسط؛ نال المركز الأول والمركز الثاني فريقان من جامعة دمنهور، ونال المركز الثالث فريق من جامعة القصيم.
وتم تكريم الجهات الرائدة في دعم واستقطاب الحاصلين على زمالة الهيئة؛ حيث حصل على المركز الأول في فئة الجهات الحكومية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كما حصل على المركز الأول في فئة الشركات المحاسبية شركة EY، وحصل على المركز الأول في القطاع الخاص شركة الاتصالات السعودية كأعلى الجهات التي حصل منسوبوها على شهادة الزمالة، إضافة إلى تكريم المحاسب القانوني الراحل عبدالعزيز بن راشد الراشد؛ لإسهاماته الكبيرة في مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، واختُتِم الحفل بتكريم المتفوقين من الحاصلين والحاصلات على أعلى الدرجات في اختبارات الهيئة.