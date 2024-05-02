"المحاسبين" تحتفي بـ1054 محاسبًا ومحاسبة لنيْلهم شهادات مهنية

وتم تكريم الجهات الرائدة في دعم واستقطاب الحاصلين على زمالة الهيئة؛ حيث حصل على المركز الأول في فئة الجهات الحكومية هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، كما حصل على المركز الأول في فئة الشركات المحاسبية شركة EY، وحصل على المركز الأول في القطاع الخاص شركة الاتصالات السعودية كأعلى الجهات التي حصل منسوبوها على شهادة الزمالة، إضافة إلى تكريم المحاسب القانوني الراحل عبدالعزيز بن راشد الراشد؛ لإسهاماته الكبيرة في مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، واختُتِم الحفل بتكريم المتفوقين من الحاصلين والحاصلات على أعلى الدرجات في اختبارات الهيئة.