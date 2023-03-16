"أدير العقارية" تسوق وتبيع أراضي "سنا المارينا" بقيمة قاربت النصف مليار ريال

من جانبه قدم متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، التهنئة لمن حالفهم التوفيق في تملك أراضي "سنا المارينا" التي تعد من الفرص الاستثمارية النادرة في المنطقة الشرقية، وأشار إلى أن نجاح هذا المزاد يعكس أهمية الفرص الاستثمارية التي تحرص الشركة على توفيرها لعملائها بشكل مستمر، والتي تعود عليهم بالعوائد المتنامية والأرباح المُجزية، موضحًا أن أراضي "سنا المارينا" تتمتع بالعديد من المزايا الاستثنائية التي جعلت منها وجهة مفضلة للمستثمرين، أبرزها الموقع الاستراتيجي الفريد قبالة سواحل الخليج العربي، متوسطة أهم مدن الشرقية "الدمام- الظهران- الخبر".