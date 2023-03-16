"أدير العقارية" تسوق وتبيع أراضي "سنا المارينا" بقيمة قاربت النصف مليار ريال

حققت "أدير العقارية" نجاحًا استثنائيًا في تسويق وبيع أراضي سنا المارينا التي تزهو بمواقعها المميزة، واستخداماتها المتنوعة في قلب مدينة الخبر الحالمة، وذلك خلال المزاد العلني الذي أقيم اليوم الخميس الموافق 16 مارس 2023م، في فندق جراند حياة بمدينة الخبر، وتم فيه بيع الأراضي بقيمة مالية إجمالية بلغت 462,457,588 ريال (شاملة السعي والتصرفات العقارية).
وكما هو متوقع شهد المزاد تنافسًا منقطع النظير للفوز بقطع الأرض الثمينة بين نخبة رجال الأعمال والمستثمرين وشركات التطوير العقاري، الذين أشادوا بالتنظيم الاحترافي للمزاد من قبل شركة "أدير العقارية" التي نظمت حملة تسويقية إبداعية للترويج لأراضي "سنا المارينا" ووفرت كل السُبل لإبراز مقوماتها الاستثمارية العالية، وبيع الأراضي بأسرع وقت وأفضل قيمة.
من جانبه قدم متعب بن حمد آل سعد الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، التهنئة لمن حالفهم التوفيق في تملك أراضي "سنا المارينا" التي تعد من الفرص الاستثمارية النادرة في المنطقة الشرقية، وأشار إلى أن نجاح هذا المزاد يعكس أهمية الفرص الاستثمارية التي تحرص الشركة على توفيرها لعملائها بشكل مستمر، والتي تعود عليهم بالعوائد المتنامية والأرباح المُجزية، موضحًا أن أراضي "سنا المارينا" تتمتع بالعديد من المزايا الاستثنائية التي جعلت منها وجهة مفضلة للمستثمرين، أبرزها الموقع الاستراتيجي الفريد قبالة سواحل الخليج العربي، متوسطة أهم مدن الشرقية "الدمام- الظهران- الخبر".
وبيَّن آل سعد، بأن بيع الأراضي بهذه القيمة المالية العالية تؤكد ثقة المستثمرين بالخيارات التي نوفرها لهم، كما أنها تعكس متانة وقوة الاقتصاد السعودي، وانتعاش السوق العقاري الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية في اقتصاد المملكة، وتؤكد جاذبية المنطقة الشرقية وقدرتها على استقطاب الشركات الكُبرى وأصحاب رؤوس الأموال للاستثمار فيها نظرًا لما تشهده مدن المنطقة من نمو عمراني مستمر، ونهضة حضارية كُبرى تُضاهي أهم مُدن العالم، جعلت منها وجهة مُفضلة للسكن والاستثمار الواعد.