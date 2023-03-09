الأرجان تطلق مخطط سما في الرياض وتفتح باب البيع لمشروع السهول في الجبيل

حيث استهلت الأرجان مشاركتها بإطلاق مخطط سما والذي يضم 1283 قطعة سكنية وتجارية مخططه على 75 بلوك و بمساحة أكثر من 871 الف متر مربع في موقع استراتيجي بحي الرمال على طريق الثمامة، كما أعلنت عن بداء البيع في فلل مشروع السهول في مدينة الجبيل، وشهدت مشاركة الأرجان الإعلان عن فتح باب البيع للمرحلة الثانية في مشروعي الواحة الخضراء في الرياض ومشروع بيوت الفرسان في الدمام و بداء البيع للمرحلة الأخيرة في مشروع منازل الشروق في مدينة الرياض لتقديم خيارات سكنية متنوعة بعد اكتمال بيع 90% من المشروع.