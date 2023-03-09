الأرجان تطلق مخطط سما في الرياض وتفتح باب البيع لمشروع السهول في الجبيل

شاركت شركة مشاريع الأرجان المتخصصة في تطوير الأحياء السكنية المتكاملة في معرض ريستاتكس العقاري ( 7 – 10 مارس 2023 م) والمقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل وذلك كراعي بلاتيني بعدد 5 مشاريع كبرى على مستوى المملكة.
حيث استهلت الأرجان مشاركتها بإطلاق مخطط سما والذي يضم 1283 قطعة سكنية وتجارية مخططه على 75 بلوك و بمساحة أكثر من 871 الف متر مربع في موقع استراتيجي بحي الرمال على طريق الثمامة، كما أعلنت عن بداء البيع في فلل مشروع السهول في مدينة الجبيل، وشهدت مشاركة الأرجان الإعلان عن فتح باب البيع للمرحلة الثانية في مشروعي الواحة الخضراء في الرياض ومشروع بيوت الفرسان في الدمام و بداء البيع للمرحلة الأخيرة في مشروع منازل الشروق في مدينة الرياض لتقديم خيارات سكنية متنوعة بعد اكتمال بيع 90% من المشروع.
وبهذه المناسبة اشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب المهندس أياد بن عبدالرحمن البنيان الى ان الأرجان تسعى من خلال مشاركتها في معرض ريستاتيكس الى تقديم منتجات عقارية منوعه من أراضي مطورة و وحدات سكنية تلائم متطلبات الأسر السعودية وكذلك مواقع تجارية من مكاتب و متاجر تساهم في توسع اعمال العلامات التجارية المحلية والعالمية.
وتعرض الأرجان في جناحها عدة مشاريع سكنية تتضمن كلاً من مشروع الواحة الخضراء الواقع في حي المونسية والذي يمتد على مساحة 712 الف متر مربع و يحتوى على عدد1230 فيلا وشقة سكنية، مشروع منازل قرطبة (2) ويضم 551 فيلا وشقة سكنية، ومشروع منازل الشروق بحي الرمال ويتضمن عدد 334 فيلا سكنية إضافة إلى مشروع الفرسان في الدمام بحي الفرسان ويحتوي 623 فيلا سكنية ومشروع السهول في الجبيل والذي يتضمن 1250 فيلا وشقة سكنية.
من جهة أخرى قدمت شركة مشاريع الأرجان خدماتها المخصصة لقطاع الأعمال من خلال عرض مراكزها التجارية في كلاً من الرياض، الدمام ،الجبيل ،الخبر، الظهران وينبع والتي تتضمن 11 مركز تجاري نالت على ثقة كبرى العلامات التجارية العالمية والمحلية والتي تمثل فرص لتنمية الأعمال التجارية من خلال متاجر ومساحات مكتبية ضمن مراكز الأرجان التجارية.