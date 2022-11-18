ولي العهد يرحب بمواصلة توسيع نطاق التعاون الإستراتيجي بين المملكة وكوريا

والتقى ولي العهد، الرئيس يون سوك يول؛ وعقدا جلسة مباحثاتٍ رسمية، وفي بداية الاجتماع رحب رئيس جمهورية يون سوك يول؛ بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى جمهورية كوريا، وعبر عن سعادته بالعلاقات المتميزة بين البلدين في جميع المجالات، ونقل سموه له تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكوري المزيد من التقدم والرخاء.