205 طلاب من 11 دولة يختتمون مشاركتهم في الدورة الأولى من "الموهوبون العرب"

من جانبهم أشاد الطلبة -في كلمة ألقاها نيابة عنهم الطالب عمر الشوابكة من الأردن، وزينب المرهون من البحرين- بالمعرفة التي حصلوا عليها، والمهارات التي تعلموها، والتقنيات البحثية التي تمرسوا عليها، عادّين أن هذه الرحلة كانت من أفضل أيام حياتهم؛ حيث عاشوا -على مدار شهر كامل مع زملائهم من 11 دولة- تجربة إثرائية علمية ومهارية مميزة، تعد هي خطواتهم الحقيقية الأولى نحو صقل مواهبهم والاستثمار فيها بشكل حقيقي.