بناءً على توجيه الملك.. غادر ولي العهد لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين بإندونيسيا

"بيان من الديوان الملكي"

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ــ حفظه الله ــ، هذا اليوم الاثنين 20/ 4/ 1444هـ الموافق 14/ 11/ 2022م، لترؤس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، التي ستعقد في مدينة بالي بجمهورية إندونيسيا.