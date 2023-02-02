"الزعاق": ظهور الفقع دليل قاطع على بدء دفء باطن الأرض

وتابع في فيديو على صفحته بتويتر، أن ظهور الفقع، دليلٌ قاطع على بدء دفء باطن الأرض؛ لأنه يظل محتبسًا بباطنها طوال فترة الشتاء القارس، ويظهر مع بداية دفء الربيع، وتباشير الفقع المسمى بـ"الهوبر" تظهر بعد أول مطرة بـ40 يومًا، والفقع الصالح للأكل يظهر بعد أول مطرة بـ70 يومًا؛ مشيرًا إلى أن الفقع فطر والإكثار منه يضر بالإنسان.