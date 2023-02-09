"الحصيني":أيام العقارب تبدأ غدًا.. أولها سُم وأوسطها دم وآخرها دسم وهنا تفاصيلها

قال الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، الإعلامي عبدالعزيز الحصيني، إن يوم غدٍ الجمعة، يوافق أول أيام العقارب، مبينًا أن نوء العقارب "ليس نجماً"، وإنما هي صفة تتصف بها هذه الأيام، وهي ثلاث منازل: سعد الذابح العقرب الأولى "السم"، وسعد بلع، العقرب الثانية "الدم"، وسعد السعود العقرب الثالثة "الدسم"، ولها من أسمائها نصيب.
وأشار الحصيني إلى أن عدد أيامها 39 يوماً، وهي مظنة البرد متى هبت الرياح الشمالية قطبية أو سيبيرية، قد يحصل منه أضرار.
وذكرَ أن سعد الذابح وبلع في فصل الشتاء، وسعد السعود في فصل الربيع، مستشهدًا بما قالته العامة: "إذا دخلت العقارب، صار الخير قارب"، كنايةً عن ازدياد فرصة الأمطار، ويغلب عليها اعتدال الجو، وفي آخرها يبلغ الربيع أوجهُ متى ما نبت الأرض ولم يصبهُ العطش.
وبين "الحصيني" أن موسم العقارب يتصف بهجمات برد مباغتة على فترات متباعدة، خاصةً إذا هبت فيه رياح شمالية أو شمالية شرقية باردة، سواء كانت قطبية أو سيبيرية.