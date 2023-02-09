"الحصيني":أيام العقارب تبدأ غدًا.. أولها سُم وأوسطها دم وآخرها دسم وهنا تفاصيلها

قال الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، الإعلامي عبدالعزيز الحصيني، إن يوم غدٍ الجمعة، يوافق أول أيام العقارب، مبينًا أن نوء العقارب "ليس نجماً"، وإنما هي صفة تتصف بها هذه الأيام، وهي ثلاث منازل: سعد الذابح العقرب الأولى "السم"، وسعد بلع، العقرب الثانية "الدم"، وسعد السعود العقرب الثالثة "الدسم"، ولها من أسمائها نصيب.