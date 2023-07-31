عبر ندوات متنوعة .."عبدالعزيز العامة" تفتح آفاقًا جديدة لتلقي جماليات الثقافة

واستعرضت أستاذ الأزياء والمنسوجات التقليدية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة ليلى البسام مجموعات من الأزياء التقليدية السعودية، من خلال عرض تصاميمها، وطرق زخرفتها وتطريزها في مختلف مناطق المملكة،. وأوضحت أن هذه الطرق تتميز تبعًا لتراث القبائل التي تسكن كل منطقة، وتبعا للأجواء وحالات الطقس، وأيضًا لنوعية المواد الخام الموجودة بكل منطقة، وأن هناك أزياء تقليدية اختفت، وأخرى ما تزال موجودة تؤكد على عمق التواصل بين الأجيال في مجال الأزياء. وذلك من خلال الندوة التي أقامتها المكتبة ضمن موسمها الثقافي للعام 2023 بعنوان "حكايات تسردها الأزياء التراثية السعودية".