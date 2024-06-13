مركز تنمية القطاع غير الربحي يؤكد جاهزيته لتقديم خدمات متنوعة في موسم الحج

أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن اكتمال استعداداته لخدمة ضيوف الرحمن، وذلك في إطار خطة التكامل بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية لإنجاح موسم الحج.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد بن علي السويلم أن الخدمات التي تقدم عبر المنظمات غير الربحية، بمشاركة المتطوعين في مجالات متعددة، تبدأ من استقبال الحجاج والترحيب بهم في المنافذ المختلفة، وصولاً إلى تقديم مختلف خدمات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والتوعية والإرشاد والتأهيل، والإغاثة، والسقاية، والرفادة، وغيرها.
وبين السويلم أن المركز يعمل على تحفيز العمل التطوعي خاصةً في منظومة الإرشاد وإدارة الحشود والخدمات الصحية، والدعم اللوجستي للقطاعات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، ويدعم سعي المنظمات غير الربحية إلى استيعاب المتطوعين للإسهام في تقديم الخدمات المختلفة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أولت اهتماماً كبيراً بالعمل التطوعي، مستهدفة الوصول إلى مليون متطوع.
وأكد أن منظمات القطاع غير الربحي، قد حشدت كل منسوبيها من مختلف التخصصات، لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، للمساهمة في تيسير أداء المناسك بسلام ويُسر، ما يعكس الطبيعة المعطاءة للشعب السعودي الكريم السباق لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مفيداً بأن هذا التسابق المحمود من المنظمات غير الربحية المشاركة في موسم الحج، سيأخذ في اعتباره عدة مبادرات متعلقة بالمجال البيئي؛ بهدف جمع فائض الطعام بالتعاون مع المنظمات غير الربحية بأجود الطرق وأحدث التقنيات، بما يساعد في حفظ فائض الطعام ومنع هدره، وكذلك العمل على جمع تبرعات فائض الإحرامات من الحجاج والإسهام في حماية البيئة وتعزيز الوعي البيئي في المشاعر المقدسة.
وسيتواجد في المجال الصحي الأطباء والاستشاريون المتطوعون لخدمة المصابين من الحجاج أو ممن يُعانون من أمراض مزمنة، يساعدهم في ذلك عدد كبير من المُسعفين المُدرّبين على التعامل مع الإصابات التي من الممكن أن يتعرض لها الحجاج، إلى جانب عدد كبير من منسوبي القطاع الذين سيعملون على إرشاد التائهين من الحجاج وتوجيههم لاستكمال مناسكهم.