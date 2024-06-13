مركز تنمية القطاع غير الربحي يؤكد جاهزيته لتقديم خدمات متنوعة في موسم الحج

وأكد أن منظمات القطاع غير الربحي، قد حشدت كل منسوبيها من مختلف التخصصات، لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، للمساهمة في تيسير أداء المناسك بسلام ويُسر، ما يعكس الطبيعة المعطاءة للشعب السعودي الكريم السباق لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مفيداً بأن هذا التسابق المحمود من المنظمات غير الربحية المشاركة في موسم الحج، سيأخذ في اعتباره عدة مبادرات متعلقة بالمجال البيئي؛ بهدف جمع فائض الطعام بالتعاون مع المنظمات غير الربحية بأجود الطرق وأحدث التقنيات، بما يساعد في حفظ فائض الطعام ومنع هدره، وكذلك العمل على جمع تبرعات فائض الإحرامات من الحجاج والإسهام في حماية البيئة وتعزيز الوعي البيئي في المشاعر المقدسة.