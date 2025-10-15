أكاديمية طويق وأرامكو تختتمان "سايبر يارد" في الرياض بـ10 آلاف زائر ومشارك لتعزيز القدرات الوطنية

اختتمت أكاديمية طويق بالشراكة مع أرامكو السعودية والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، فعالية "سايبر يارد" التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام في مدينة الرياض، وسط إقبالٍ واسع تجاوز 10 آلاف زائر ومشارك، بهدف تمكين الكفاءات الوطنية في مجال الأمن السيبراني وتعزيز مهاراتهم التقنية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير المواهب الوطنية وبناء قطاع سيبراني متقدم.
وضمّت الفعالية ست مناطق تفاعلية مبتكرة وأكثر من 20 لقاءً إرشاديًا قدّمها خبراء ومختصون في الأمن السيبراني، مما أتاح للمشاركين فرصًا عملية لصقل مهاراتهم ومواجهة التحديات التقنية الحديثة.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للأمن السيبراني في أكاديمية طويق خالد السليم أن الأكاديمية تحرص على بناء قدرات وطنية متميّزة في هذا المجال الحيوي، من خلال توفير بيئة محفزة وتقنيات حديثة تسهم في تطوير المهارات والخبرات بما يلبي احتياجات سوق العمل.
وجاء حفل الختام تتويجًا لمنافسات نوعية بين المواهب الوطنية الشابة، حيث تم تكريم الفائزين بجوائز بلغت قيمتها 30 ألف ريال سعودي؛ حيث نال فريق "Lotrs" المركز الأول بجائزة قدرها 15 ألف ريال، وحلّ فريق "Neomware" ثانيًا بـ10 آلاف ريال، فيما جاء فريق "HAZM" ثالثًا بجائزة 5 آلاف ريال، تقديرًا لإبداعهم في حلّ التحديات السيبرانية.
وأكدت الفعالية من خلال شراكة أكاديمية طويق وأرامكو السعودية التزام الجانبين بدعم تنمية القدرات الوطنية في التقنيات الحديثة عبر برامج ومعسكرات ومنافسات نوعية تسهم في تمكين الشباب السعودي وتعزيز تنافسيته على المستويين الوطني والعالمي.