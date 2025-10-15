أكاديمية طويق وأرامكو تختتمان "سايبر يارد" في الرياض بـ10 آلاف زائر ومشارك لتعزيز القدرات الوطنية

وجاء حفل الختام تتويجًا لمنافسات نوعية بين المواهب الوطنية الشابة، حيث تم تكريم الفائزين بجوائز بلغت قيمتها 30 ألف ريال سعودي؛ حيث نال فريق "Lotrs" المركز الأول بجائزة قدرها 15 ألف ريال، وحلّ فريق "Neomware" ثانيًا بـ10 آلاف ريال، فيما جاء فريق "HAZM" ثالثًا بجائزة 5 آلاف ريال، تقديرًا لإبداعهم في حلّ التحديات السيبرانية.