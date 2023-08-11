بدء توافد المشاركين بأعمال المؤتمر الإسلامي الدولي "تواصل وتكامل" إلى مكة المكرمة

من جانبهم، قدم عدد من أصحاب المعالي رؤساء الشؤون الدينية والمشيخات والمفتين، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- على عنايتهما ورعايتهما الكريمة لهذا المؤتمر العالمي والخدمات المقدمة لهم فور وصولهم، مثمنين دور المملكة الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين ودعم قيادتها الحكيمة لجميع قضايا الإسلام والمسلمين في العالم وتوحيد كلمتهم على الحق المبين.