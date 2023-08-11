بدء توافد المشاركين بأعمال المؤتمر الإسلامي الدولي "تواصل وتكامل" إلى مكة المكرمة

بدأ وصول المشاركين في المؤتمر الدولي "التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم"، وذلك تحت شعار "تواصل وتكامل" والذي يقام برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- أيده الله- وبتنظيم وإشراف من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وفي التفاصيل، تنطلق جلسات المؤتمر بمكة المكرمة خلال الفترة 26 ــ 27/1/1445 هـ الموافق 13 ــ 14/8/2023م، بمشاركة 150 عالماً ومفتياً من 85 دولة يمثلها أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الشؤون الدينية والإفتاء ورؤساء المشيخات والجمعيات الإسلامية.
وأكملت وزارة الشؤون الإسلامية كافة الاستعدادات لانطلاق المؤتمر، حيث استقبلت اللجنة التنفيذية للمؤتمر أولى طلائع المشاركين بالمؤتمر وأنهت كافة الإجراءات المتعلقة بهم في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وتم نقلهم إلى مقر انعقاد المؤتمر بجوار بيت الله الحرام، فيما يتوالى وصول المشاركين مساء اليوم الجمعة لحين اكتمال وصول الجميع يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.
وبهذه المناسبة، رحب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ رئيس المؤتمر، بالوفود المشاركة في أعمال المؤتمر متمنياً لهم طيب الإقامة بجوار الحرم المكي، كما نوه بالمشاركة الفاعلة من القيادات الدينية في مختلف دول العالم، سائلاً الله أن يحقق هذا المؤتمر أهدافه السامية وفق ما يحقق التطلعات.
وبيّن الوزير "آل الشيخ" أن وزارة الشؤون الإسلامية تتشرف بتنفيذ المؤتمر الذي حظي برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- وبمشاركة كوكبة ونخبة من العلماء والمفتين بالعالم، مشيراً إلى أن كافة اللجان العاملة بالمؤتمر أنهت كافة الترتيبات لانطلاقه تجسيداً للجهود العظيمة التي تقدمها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله - في نشر منهج الاعتدال والوسطية والتصدي لخطابات الغلو والتطرف والكراهية.
من جانبهم، قدم عدد من أصحاب المعالي رؤساء الشؤون الدينية والمشيخات والمفتين، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله- على عنايتهما ورعايتهما الكريمة لهذا المؤتمر العالمي والخدمات المقدمة لهم فور وصولهم، مثمنين دور المملكة الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين ودعم قيادتها الحكيمة لجميع قضايا الإسلام والمسلمين في العالم وتوحيد كلمتهم على الحق المبين.
يذكر أن مؤتمر "تواصل وتكامل" تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإشراف مباشر من الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمشاركة 150 عالماً ومفتياً من 85 دولة حول العالم يمثلها وزراء ورؤساء الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات والجمعيات الإسلامية ويتضمن سبعة محاور رئيسية.