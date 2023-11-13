"الخريف": لا منافسة بين "تقنيات التصنيع الحديثة" و"الموظف السعودي"

وأوضح خلال مشاركته في ملتقى "راد" لريادة الأعمال بالمنطقة الشرقية أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تتضمّن أكثر من 60 مبادرة تمكينية، نصفها موجّه لقطاع ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن العمل جارٍ على إيجاد مساحات لرواد الأعمال في المدن الصناعية، وأن هناك عددًا من المبادرات التي أطلقتها منظومة الصناعة والثروة المعدنية قد حققت عددًا من النجاحات لرواد الأعمال، منها هاكثون الصناعة الذي ينظمه صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومبادرة "ألف ميل" التي أطلقها برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".