وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 28 لإغاثة غزة إلى مطار العريش

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 28، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة؛ تحمل على متنها موادَّ طبية بوزن إجمالي يبلغ 15 طناً؛ تمهيداً لنقلها إلى المتضرّرين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.