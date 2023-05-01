عمّان.. بدء اجتماع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والعراق وسوريا

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن السفير سنان المجالي؛ قد قال إن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 أبريل 2023، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.