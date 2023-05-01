عمّان.. بدء اجتماع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والعراق وسوريا

بدأ -منذ قليل- اجتماع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والعراق وسوريا في عمّان، في إطار اللجنة المشتركة المنبثقة عن الاجتماع الوزاري التشاوري الذي عُقد أخيراً في جدة.
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالأردن السفير سنان المجالي؛ قد قال إن الاجتماع يأتي استكمالاً للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم 14 أبريل 2023، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.
تجدر الإشارة إلى أن "اجتماع جدة بحث جهود حل أزمة سوريا وعودتها إلى محيطها العربي".
يأتي الاجتماع بعد زيارتيْن أجراهما وزير خارجية سوريا فيصل المقداد إلى جدة والقاهرة في إبريل الماضي لأول مرة منذ 2011.