"الأزياء" تُطلق النسخة الثانية من برنامج "100 براند سعودي"

وتأتي هذه النسخة من برنامج "100 براند سعودي" امتداداً للنجاحات الكبيرة التي حققها في النسخة الأولى، حيث تجاوز عدد المتقدمين فيها 1400 مشارك، ترشح منهم 100 متقدم دخلوا في برنامج متكامل، ودعمتهم الهيئة بإقامة معارض متخصصة، منها معرض في الرياض، وآخر في نيويورك، كما مكنتهم من المشاركة في "معرض وايت" في أسبوع الموضة بمدينة ميلان، بالإضافة إلى مشاركتهم في تصميم أزياء كأس السعودية.