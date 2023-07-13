سرعة وكفاءة في الأداء.. الحجاج المغادرون يثمّنون الخدمات المقدمة لهم

غادر عدد من حجاج الدول العربية والإسلامية بعد أداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تتسم بالسرعة والمرونة والكفاءة في الأداء، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- منذ وصولهم أرض المملكة وحتى مغادرتهم والأفراح تكسو وجوههم، وقد منّ الله عليهم بهذا الشرف الكبير، داعين الله قبيل مغادرتهم إلى بلدانهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، على ما يبذلانه من غالٍ ونفيس للتسهيل على ضيوف الرحمن أداء مناسكهم.