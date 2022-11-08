"البيك" يواصل افتتاح فروعه حول المملكة بمظهر جديد وتصاميم عصرية

افتتحت سلسلة مطاعم البيك، عددًا من فروعها حول المملكة، بمظهر جديد وتصاميم هندسية عصرية، تحت شعار #بحبك_نكبر، في إطار خطواتها التوسعية التي تتبنى قيم الحداثة والابتكار، وتواكب أفضل الممارسات في مجال تحسين تجربة العميل.
وشملت الفروع التي تم افتتاحها بالتصاميم الحديثة: منطقة (جدة، وحائل، وأبها)، ضمن خطة مرحلية للتوسع لتشمل كافة مناطق المملكة، في إطار تعزيز شعبيتها العريقة وتلبية لرغبة عملائها.
وتهدف سلسلة مطاعم البيك، من خلال خطتها للتوسع والتطوير، إلى تحسين تجربة العملاء، من خلال استخدام أحدث التقنيات والممارسات التشغيلية عالية الكفاءة؛ لتقديم خدمات متميزة تأخذ العملاء في تجربة فريدة تضع الجودة حجر أساس في كل مراحلها، بدءًا من منطقة تحضير الطعام، ومرورًا بخدمة التوصيل وطلبات السيارة وانتهاء بتسليم الوجبات.
ويسعى البيك من خلال تصاميمه الهندسية الحديثة، إلى أن يمثل مَعلمًا حضاريًّا في كل مناطق المملكة، من خلال المظهر الحديث والأدوات التشغيلية العصرية، في ظل شعبيته الواسعة حتى في المناطق التي لم يفتتح فروعه فيها بعد.
وتبلغ إجمالي فروع سلسلة البيك حتى الآن أكثر من 140 فرعًا في المملكة والخليج العربي؛ في ظل استراتيجيتها لتحقيق التوسع في المنطقة، والإسهام في تحقيق جودة الحياة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.