"البيك" يواصل افتتاح فروعه حول المملكة بمظهر جديد وتصاميم عصرية

ويسعى البيك من خلال تصاميمه الهندسية الحديثة، إلى أن يمثل مَعلمًا حضاريًّا في كل مناطق المملكة، من خلال المظهر الحديث والأدوات التشغيلية العصرية، في ظل شعبيته الواسعة حتى في المناطق التي لم يفتتح فروعه فيها بعد.