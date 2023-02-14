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13 قرارًا في جلسة "الوزراء" بقصر عرقة.. اعتماد تنظيمات عدة وتأكيد على وقوف المملكة مع متضرري الزلزال

أكد أن إرسال رائدة ورائد فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية يعكس اهتمام الدولة ببناء القدرات الوطنية بالمجال