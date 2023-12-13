المملكة تقود السباق العالمي لتحقيق الطاقة المستدامة باستضافة أول شاحنة أيس كريم كهربائية في الشرق الأوسط بجدة

منذ اكتشاف النفط عام 1938 والسعودية كانت -وما زالت- المحرك الأقوى للطاقة في العالم. ومع تغير العالم، والتوجه نحو تحقيق الطاقة المستدامة، ما زالت السعودية سباقة في هذا المجال؛ إذ جعلت الاستدامة أحد أهم أهداف رؤية 2030، كما قادت العالم في طرحها أهم مشاريع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط، وهي مبادرة السعودية الخضراء.
وسعيًا لتحقيق هذه الرؤية تتنافس جميع القطاعات في طرح ابتكارات صديقة للبيئة، وخلق بيئة خالية من الانبعاثات الكربونية.. وقد أثمرت الشراكة الاستراتيجية بين الشركة الوطنية لحلول النقل NTSC والشركة السعودية لمنتجات الألبان SADAFCO، إطلاق أول شاحنة مثلجات كهربائية في الشرق الأوسط.
وهذه الشراكة تعتبر البداية لخطة إزالة الكربون بالكامل من الأسطول التجاري لشركة سدافكو.
وتعد الشركة الوطنية لحلول النقل NTSC الممثل الوحيد في السعودية الذي يقدم حلول نقل مستدامة لجميع القطاعات الحكومية والخاصة؛ إذ تمتلك التجهيزات اللازمة لصياغة استراتيجيات شاملة لتحسين انبعاثات الكربون، وإزالتها بالكامل.
الجدير بالذكر أن شركة NTSC استحوذت على 43% من حصة السوق في مجال إدارة الأسطول والنقل المستدام، وذلك خلال عام واحد فقط؛ إذ تعتبر الشركة الأسرع نموًّا في المنطقة. ومع حلول عام 2030 تطمح إلى أن تكون الشركة الأولى والرائدة في مجال النقل المستدام في السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.