المملكة تقود السباق العالمي لتحقيق الطاقة المستدامة باستضافة أول شاحنة أيس كريم كهربائية في الشرق الأوسط بجدة

منذ اكتشاف النفط عام 1938 والسعودية كانت -وما زالت- المحرك الأقوى للطاقة في العالم. ومع تغير العالم، والتوجه نحو تحقيق الطاقة المستدامة، ما زالت السعودية سباقة في هذا المجال؛ إذ جعلت الاستدامة أحد أهم أهداف رؤية 2030، كما قادت العالم في طرحها أهم مشاريع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط، وهي مبادرة السعودية الخضراء.