تفاعلًا مع "سبق".. "المياه": أحداث تشغيلية أثرت على الإمدادات لمحافظات شقراء والمجمعة والزلفي والغاط

تفاعلت شركة المياه الوطنية "القطاع الأوسط" مع خبر "سبق" حول انقطاع المياه المتكرر عن محافظات شقراء والمجمعة والزلفي والغاط المنشور صباح اليوم بعنوان "أكثر من أسبوعين.. معاناة كبيرة لأهالي شقراء والمجمعة والزلفي والغاط مع انقطاعات المياه".
وأكدت الشركة وجود أحداث تشغيلية أثرت على إمدادات المياه لتلك المحافظات، مبينةً أنها "تقوم بالتنسيق المباشر والمتابعة على مدار الساعة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه لإعادة الضخ إلى الوضع الطبيعي بعد الانتهاء من عمليات الإصلاح، خلال الفترة القريبة بإذن الله".
وجاء في توضيح الشركة "القطاع الأوسط": "نودّ في البداية أن نشكر لصحيفة "سبق" الإلكترونية حرصها على خدمة المواطن، واهتمامها بطرح قضاياه، وهي في ذلك تسهم مع شركة المياه الوطنية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة، وتوفير الراحة للمواطنين".
وأضافت: "نودّ أن توضح شركة المياه الوطنية لعملائها الكرام وجود أحداث تشغيلية طارئة لأحد الخطوط الرئيسية التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المغذية لبعض المحافظات الشمالية التابعة لمنطقة الرياض، والتي على ضوئها أثّرت خلال الفترة الماضية على مستويات إمداد المياه لهذه المحافظات".
وتابعت: "على ذلك تؤكد شركة المياه على أنها تقوم بالتنسيق المباشر والمتابعة على مدار الساعة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه لإعادة الضخ إلى الوضع الطبيعي بعد الانتهاء من عمليات الإصلاح، خلال الفترة القريبة بإذن الله".
وكانت "سبق" قد نشرت صباح اليوم عن تسبّب انقطاع المياه المتكرر عن محافظات شقراء والمجمعة والزلفي والغاط طيلة الفترة الماضية، والتي تجاوزت الأسبوعين، في معاناة قاطني تلك المحافظات، مسببةً أزمة ومعاناة في الحصول على الماء سواء للشرب والطهي والغسيل.
وتفاقمت المشكلة عندما تسبب انقطاع المياه في ارتفاع أسعار صهاريج الماء، إضافة إلى تأخرها في توفير المياه؛ لكثرة الطلب على مدار الـ24 ساعة.
وكان سبب الانقطاع يتمثل في حدوث انكسار في أحد أنابيب المياه، منذ أسبوعين تقريبًا، وقامت فِرَق الصيانة بعلاجه، ثم حدث انكسار آخر وتم إصلاحه؛ إلا أن الأمر تكرر للمرة الثالثة وتم إصلاحه ليلة أمس، وفي انتظار إعادة ضخ المياه بشكل طبيعي بعد إصلاح الكسر.
وكانت الفِرَق الميدانية طيلة الفترة الماضية تعمل على مدى الـ24 ساعة لإصلاح انكسار الأنابيب المتكرر، كما عملت شركة المياه الوطنية على جدولة المياه المتوفرة على أحياء تلك المحافظات أثناء انكسار أنابيب المياه؛ لضمان تعبئة الخزانات الأرضية لمنازل المواطنين للاستفادة منها حين إيقاف المياه عن الحي لتغذية الحي الآخر بالمياه القليلة المتوفرة.