"المرشد" يستعرض مع وزير خارجية تركمانستان تعزيز التعاون الإنمائي الثنائي

استقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في مقر الصندوق بالرياض، اليوم؛ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف، والوفد المرافق، بحضور رئيس مجلس إدارة بنك الدولة للشؤون الاقتصادية الخارجية لتركمانستان السيد رحيمبردي جاباروف، وسفير جمهورية تركمانستان لدى المملكة أوراز محمد تشاريف، وعدد من المسؤولين في الجانبين.