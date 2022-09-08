"المرشد" يستعرض مع وزير خارجية تركمانستان تعزيز التعاون الإنمائي الثنائي

استقبل الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، في مقر الصندوق بالرياض، اليوم؛ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف، والوفد المرافق، بحضور رئيس مجلس إدارة بنك الدولة للشؤون الاقتصادية الخارجية لتركمانستان السيد رحيمبردي جاباروف، وسفير جمهورية تركمانستان لدى المملكة أوراز محمد تشاريف، وعدد من المسؤولين في الجانبين.
وتأتي زيارة ميريدوف للمملكة لحضور أعمال الاجتماع الوزاري المشترك للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، المنعقد في الرياض.
وبحث الجانبان الموضوعات الإنمائية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون الإنمائي بين الجانبين، فيما ناقشا الفرص الحيوية الممكنة للمشروعات التنموية بجمهورية تركمانستان.
ونوّه ميريدوف إلى دعم حكومة المملكة التنموي لجمهورية تركمانستان من خلال الصندوق السعودي للتنمية، وذلك عبر تمويل وتنفيذ المشروعات والبرامج الإنمائية للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بالعلاقة الوثيقة بين البلدين.
يُذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدّم لجمهورية تركمانستان في عام 2003م قرضًا تنمويًّا ميسّرًا لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز ثلاثة مراكز صحية في ثلاث مدن مختلفة، بقيمة إجمالية تقدّر بـ10 ملايين دولار؛ وذلك للإسهام في دعم القطاع الصحي ورفع القدرة التشغيلية للخدمات والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الحدّ من انتشار الأمراض والأوبئة وتعزيز الصحة العامة في الجمهورية.