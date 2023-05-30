وزارة المالية تُطلق النسخة الأولى من برنامج "أساسيات التخطيط المالي متوسط المدى"

من جانبه، أوضح وكيل وزارة المالية للميزانية العامة هيثم الطريف، أن إطلاق برنامج أساسيات التخطيط المالي متوسط المدى يأتي في إطار جهود الوزارة لتنمية القدرات المالية للقطاع المالي العام من أجل ضمان تحقيق التميز المالي بشكل مؤسسي ومتجدد، مضيفًا أن البرنامج يهدف إلى تقديم منظور شامل، وبناء فهم مشترك عن أساسيات وأطر التخطيط المالي متوسط المدى، لافتًا إلى أن أنشطة البرنامج ستركز على تنمية مهارات المشاركين في التخطيط المالي، التي تشمل الأدوات اللازمة للتخطيط ومنهجية الميزانية القائمة على البرامج والتخطيط الإستراتيجي وخطط الأداء، كما تسلط الضوء على أهم التجارب العالمية والدروس المستفادة في هذا المجال، مع مناقشة منهجية التخطيط المالي متوسط المدى بالمملكة.