البرنامج الصحي التطوعي للحج.. 110 فرق ميدانية تبدأ عملها بخمسة مواقع

بدأت فرق المتطوعين بالبرنامج الصحي التطوعي بالحج ١٤٤٤هـ بالتدفق إلى المشاعر المقدّسة لخدمة ضيوف الرحمن، في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة استعداداً للوقوف بعرفة؛ وفق خطة توزيع نقاط الرعاية الصحية التطوعية التي تغطي مشعر منى وعرفات ومزدلفة، وتتوافق مع خطط سير وتفويج الحجاج أثناء تأدية المناسك؛ لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة، وتفعيل الجانب الوقائي والتوعوي.
وبلغ عدد الفرق التطوعية الميدانية ١١٠ فرق، موزعة على خمسة مواقع رئيسة مجهزة بأحدث المعدات الطبية كالتالي: موقعان في مشعر عرفة، وموقعان في مشعر مزدلفة، إضافة إلى تغطية جسر الجمرات بأدواره الأربعة في مشعر منى لتقديم الرعاية الصحية الأولية وتعزيز الوعي الصحي والتثقيف للحد من الإصابات الخطيرة.
وخضع المتطوعون الذين بلغ عددهم ٥٥٠ متطوعاً إلى برنامج تدريبي مكثّف يغطي الجانبين النظري والميداني لمدة ٦ أيام متصلة.
وتلقت الفرق تدريباً مكثفاً لإتقان التعامل مع الحالات الصحية الشائعة في موسم الحج، مثل: الإجهاد الحراري، وضربات الشمس وكيفية التفريق بينهما، وعلاج إصابات القدم السكرية وحالات الإعياء، وطرق فرز الحالات أثناء الكوارث -لا قدر الله- والقدرة على تمييز الحالات التي تستدعي التحويل للمراكز الصحية.
ووصلت الفرق إلى منى في وقتٍ مبكرٍ من صباح يوم التروية في المقار المجهّزة مسبقاً بالتعاون مع وزارة الصحة ووزارة الحج والعمرة معلنة بذلك حلول ساعة الصفر لأداء مهامهم.
وتنفذ الجمعية الخيرية للرعاية الصحية الأولية "درهم وقاية" البرنامج الصحي التطوعي بالحج في موسمه الـ١٥؛ تحت إشراف وزارة الصحة والتجمع الصحي بمكة المكرّمة ممثلاً بمدينة الملك عبدالله الطبية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ووزارة الحج، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن استمراراً لاستثمار أبناء وبنات هذا الوطن العظيم لتقديم الرعاية الصحية للحجيج في كل عام، مستهدفين رفع الوعي الصحي وتقليل المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها الحجاج، وتحقيق التكامل والمشاركة الفعالة مع القطاعين الحكومي والخاص، وبين القطاعين الخيري والحكومي.
كما يهدف البرنامج إلى نشر وتعزيز ثقافة التطوع لدى طلاب وطالبات الطب والتخصصات الصحية. وتعزيز دور الابتكار وتطبيقاته في المجال الصحي وطب وإدارة الحشود. وزيادة معدلات التعاون العلمي مع مختلف مراكز الأبحاث والبرامج البحثية بما يضمن إنشاء بيئة عمل مناسبة لإجراء الأبحاث والبرامج التي تستهدف الحجاج والعاملين في الحج لتحقيق الأهداف المنشودة في تعزيز صحة ضيوف الرحمن بما يسهم في تحقيق أهداف برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عام ٢٠١٩.
ويتمثل دور البرنامج في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء فريضتَي الحج والعمرة على أكمل وجه، والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم، من خلال تهيئة الحرمين الشريفين، وتحقيق رسالة الإسلام العالمية، وإتاحة أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم لمكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والمشاعر المقدّسة، وعكس الصورة المشرّفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.