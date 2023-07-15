جدة.. "مجمع الملك عبدالله الطبي" يُنهي معاناة حاجّة هندية مُسِنة مع جلطة وريدية

تَمَكّن فريق وحدة الأشعة التداخلية بمجمع الملك عبدالله بجدة، من إنهاء معاناة حاجّة هندية تبلغ من العمر ٦٧ عامًا، كانت تعاني من جلطة وريدية من مستوى الكاحل إلى أوردة الحوض الأيمن، وانتفاخ كامل في القدم مع عدم القدرة على المشي.