لأول مرة.. المملكة تستضيف بطولة العالم لكرة الطاولة تحت مسمى "سماش السعودية"

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية: إن هذا الحدث الرياضي العالمي الجديد سينضم إلى جملة البطولات الكبرى التي أصبحت المملكة موطنًا لها، بعد أن وفرت قيادتنا الرشيدة -حفظها الله ورعاها- كل الإمكانات التي أسهمت في وصول القطاع الرياضي إلى مستويات عالية من التميز، ونحن على ثقة -بإذن الله- بأن يشكل الحدث علامة فارقة في البطولات العالمية في لعبة كرة الطاولة، من خلال تقديم تجربة متميزة للجميع".