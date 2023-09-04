"الأرصاد" تُنبِّه 9 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة ورياحًا نشطة على القنفذة والليث، وأمطارًا متوسطة على الكامل ورهاط ومدركة والطائف والعاصمة المقدسة، وأمطارًا غزيرة على العرضيات وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الثلاثاء.