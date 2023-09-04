"الأرصاد" تُنبِّه 9 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح شديدة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وتبوك ونجران وجازان والباحة وعسير والشرقية).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة ورياحًا نشطة على القنفذة والليث، وأمطارًا متوسطة على الكامل ورهاط ومدركة والطائف والعاصمة المقدسة، وأمطارًا غزيرة على العرضيات وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء. فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة وسيولاً على المهد ووادي الفرع والمدينة المنورة وبدر والحناكية والعلا والعيص وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة تبوك رياحًا شديدة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
ونبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة شرورة وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا غزيرة مع سيول وانعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا متوسطة على الدرب وبيش وجازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الثلاثاء.
ونبّه منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا غزيرة مع سيول وانعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير أيضًا أمطارًا غزيرة مع سيول وانعدام في الرؤية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أمطارًا متوسطة على البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وذعبلوتن والعديد، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الرياض أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الثلاثاء.