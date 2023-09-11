المملكة تشارك العالم العربي الاحتفال باليوم العربي للأرصاد الجوية الأربعاء

ويقيم المركز الوطني للأرصاد بمناسبة اليوم العربي للأرصاد الجوية بعد غد الأربعاء على مستوى مناطق المملكة وبمشاركة قياداته ومنسوبيه، برنامجاً يشمل احتفالًا متكاملًا يحوي العديد من الأنشطة والفعاليات التي تعبّر عن أهمية هذا اليوم مع إبراز دور المملكة الأصيل في تأسيسه، وتقديم العديد من المبادرات للاحتفال به.