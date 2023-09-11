المملكة تشارك العالم العربي الاحتفال باليوم العربي للأرصاد الجوية الأربعاء

تشارك المملكة العربية السعودية، بعد غدٍ الأربعاء، العالم العربي الاحتفال باليوم العربي للأرصاد الجوية تحت شعار "الطقس والمناخ والأمن الغذائي"، والذي يوافق الخامس عشر من سبتمبر من كل عام، والذي يهدف إلى تعزيز أهمية الطقس والمناخ وعلاقته بالأمن الغذائي حول العالم.
ويتزامن اليوم العربي للأرصاد الجوية هذا العام مع صدور موافقة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام أعمال دورته العادية الـ160 بالقاهرة، على تعيين مرشح المملكة العربية السعودية، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن سالم غلام رئيساً للجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية لمدة عامين.
ويقيم المركز الوطني للأرصاد بمناسبة اليوم العربي للأرصاد الجوية بعد غد الأربعاء على مستوى مناطق المملكة وبمشاركة قياداته ومنسوبيه، برنامجاً يشمل احتفالًا متكاملًا يحوي العديد من الأنشطة والفعاليات التي تعبّر عن أهمية هذا اليوم مع إبراز دور المملكة الأصيل في تأسيسه، وتقديم العديد من المبادرات للاحتفال به.
وكانت المملكة قد قدّمت اقتراح إنشاء اليوم العربي للأرصاد إلى اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية، وتم اعتماده منذ 4 سنوات كيوم رئيسي للأرصاد الجوية في العالم العربي، وتم الإعلان عنه في الملتقى العربي للإعلام والأرصاد.
وتم اختيار تاريخ الاحتفال بهذا اليوم تخليدًا لذكرى يوم إنشاء اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية الموافق للخامس عشر من سبتمبر لعام 1970م، وهو قرار صادر من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري؛ بهدف توحيد الجهود والأهداف في هذا المجال العلمي الحيوي المهم على المستوى العربي.
ومنذ ذلك اليوم أسهمت المملكة بتصميم وتطوير شعار هذه المناسبة؛ حيث تم الاحتفال في العام الأول بشعار: (المناخ وسلامة المجتمع)، وفي العام التالي بشعار: (الأرصاد الجوية وحماية الأرواح والممتلكات) ثم بشعار: (الأرصاد مهمة في حياتنا) في العام الثالث.