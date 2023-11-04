أمطارٌ رعديّة مُتوقعة على العاصمة اليوم ترافقها الصواعق والرياح النشطة مع مرور السحب الرُكامية

يُشير أحدث الخرائط الجوية إلى أن أجزاءً مُتفرقة من وسط المملكة السعودية وشرقها على موعدٍ مع تجدُّد للأحوال الجوية غير المُستقرة، اليوم السبت، التي يبدو أن هذه المرة ستشمل مدينة الرياض ويرافقها هطولٌ للأمطار المُترافقة بالبرق والصواعق والرعد، وأيضاً نشاط في سرعة الرياح بشكلٍ كبير،ٍ لكنه مؤقتٌ أثناء مرور السحب الرُكامية.
ويُتوقع بحول الله أن تتأثر منطقة الرياض تدريجياً مع مرور نهار السبت، باضطرابات جوية ناتجة عن تأثر المملكة بامتداد لمُرتفع جوي في طبقات الجو العالية بالتزامن مع تدفق للرطوبة ذات الخصائص شبه الاستوائية نحو المنطقة.
وبناءً على ما سبق، يُتوقع أن تظهر كمياتٌ من الغيوم على ارتفاعات مُختلفة على الرياض، تتخللها سحبٌ رُكامية وبخاصة فترة ما بعد الظهر والمساء، ويرافقها هطول أمطار مُتوسطة في أغلبها قد تكون غزيرةً بشكلٍ محلي ولفترة قصيرة ويصحبها حدوث العواصف الرعدية ونشاط في الرياح مع احتمالية ارتفاع منسوب المياه في الطرقات في بعض الأحياء من المدينة.