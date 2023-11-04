أمطارٌ رعديّة مُتوقعة على العاصمة اليوم ترافقها الصواعق والرياح النشطة مع مرور السحب الرُكامية

وبناءً على ما سبق، يُتوقع أن تظهر كمياتٌ من الغيوم على ارتفاعات مُختلفة على الرياض، تتخللها سحبٌ رُكامية وبخاصة فترة ما بعد الظهر والمساء، ويرافقها هطول أمطار مُتوسطة في أغلبها قد تكون غزيرةً بشكلٍ محلي ولفترة قصيرة ويصحبها حدوث العواصف الرعدية ونشاط في الرياح مع احتمالية ارتفاع منسوب المياه في الطرقات في بعض الأحياء من المدينة.