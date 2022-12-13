"سار" توقّع عقداً لنقل الحبوب مع "أراسكو".. مدته 20 عاماً

أبرمت الخطوط الحديدية السعودية "سار" عقداً مع شركة "أراسكو"، لنقل الحبوب الخاصة بالشركة عبر شبكة قطار الشرق التي تتبع "سار"، وذلك من ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام إلى مصنع شركة "أراسكو" بمدينة الخرج لمدة 20 عاماً.
وقّع العقد عن شركة الخطوط الحديدية السعودية الرئيس التنفيذي لـ"سار"، الدكتور بشار بن خالد المالك، فيما وقّع عن شركة "أراسكو"، الرئيس التنفيذي للشركة ناصر بن عبدالعزيز أبانمي، ويتضمن العقد قيام شركة "سار" بنقل الحبوب التابعة لشركة "أراسكو" إلى مدينة الخرج بكميات إجمالية قدرها 850 ألف طن سنوياً.
وقال "المالك": هذا التوقيع يعكس في حيثياته مستوى الشراكة الوطنية الداعمة لتطلعات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيزه لمستهدفات كل من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، ومن جهة سعيه نحو توفير مقومات الدعم الأساسية التي يتطلبها الأمن الغذائي.
وذكر أنّ هذا التعاقد سيسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية في المملكة مما يخدم مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء علاوةً على إسهامها في رفع درجة تصنيف المملكة على مؤشر الأداء اللوجستي.
وأضاف: العقد المبرم سيعمل على إزاحة أكثر من 30,000 شاحنة عن الطريق، بما يسهم في تعزيز معدلات السلامة المرورية، وتحسين البنية التحتية للطرق، فضلاً عن دوره في تحقيق مصادر إيرادات جديدة لشركة "سار".
يُذكر أن الخطوط الحديدية السعودية كانت قد دشنت مطلع أكتوبر الماضي مشروع خط الربط الحديدي بين شبكة الشرق وشبكة الشمال، وكذلك مشروع شبكة الجبيل الداخلية، وهما المشروعان اللذان سيعملان على تحقيق الدعم اللوجستي الأمثل لربط الموانئ الصناعية والتجارية في مدينتي الدمام والجبيل بشبكة القطارات المحلية، بما يدعم تنافسية المنتج الوطني، ويضمن سرعة وصوله الفاعل لمختلف الوجهات التجارية المستهدفة محلياً وعالمياً.