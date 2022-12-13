"سار" توقّع عقداً لنقل الحبوب مع "أراسكو".. مدته 20 عاماً

وقال "المالك": هذا التوقيع يعكس في حيثياته مستوى الشراكة الوطنية الداعمة لتطلعات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيزه لمستهدفات كل من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، ومن جهة سعيه نحو توفير مقومات الدعم الأساسية التي يتطلبها الأمن الغذائي.