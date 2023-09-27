"وزارة الدفاع" تشارك في فعاليات معرض "خطوة للتوظيف" في نسخته التاسعة

تشارك وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية بوكالة الوزارة لخدمات التميز في معرض "خطوة للتوظيف" في نسخته التاسعة، الذي تنطلق فعالياته اليوم الأربعاء 27 سبتمبر، في فندق هيلتون الرياض، ويستمر حتى 29 سبتمبر الجاري.
ويعد المعرض منصة تجمع أصحاب العمل والباحثين عن عمل لإيجاد الفرص الوظيفية وعرض المهارات، عبر ورش عمل وجلسات استشارية تقدم حلولاً مهنية في التطوير الوظيفي.
وأكّد مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بوكالة وزارة الدفاع لخدمات التميز، المهندس سامي بن عبدالعزيز البدنة، حرص وزارة الدفاع على الاستثمار في رأس المال البشري عبر استقطاب وتوظيف الكوادر المميزة وتطويرها وتوفير بيئة عمل مناسبة لها.
وأشار "البدنة" إلى أن الوزارة تستهدف من خلال مشاركتها في معرض "خطوة للتوظيف" استقطاب وتوظيف الكفاءات المتميزة لتحقيق خطط الوزارة الإستراتيجية، وبناء قاعدة بيانات شاملة عن المتقدمين للاستفادة منها لشغل الوظائف الشاغرة ودعم إستراتيجية التوطين في المملكة
ويضم جناح الوزارة، موظفي الموارد البشرية بوكالة الوزارة لخدمات التميز الذين يستقبلون الشباب السعودي الباحث عن عمل، وهذا من شأنه إتاحة الفرصة لجميع المتقدمين في مختلف مناطق المملكة، وتلبية متطلبات جميع المستويات التعليمية، وتكوين قاعدة بيانات شاملة عن المتقدمين الراغبين في العمل وتقديم الاستشارات المهنية.
يُشار إلى أن معرض "خطوة للتوظيف" يقام للمرة التاسعة بعد نجاحاته المتوالية التي تحققت في الدورات السابقة، ويشارك في هذا المعرض كثيرٌ من الشركات الكبرى في القطاع الخاص، وكذلك عديد من الجهات الحكومية المختلفة كوزارة الدفاع، ووزارة الثقافة، ونيوم، والهيئة الملكية لتطوير العلا، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.