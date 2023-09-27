"وزارة الدفاع" تشارك في فعاليات معرض "خطوة للتوظيف" في نسخته التاسعة

يُشار إلى أن معرض "خطوة للتوظيف" يقام للمرة التاسعة بعد نجاحاته المتوالية التي تحققت في الدورات السابقة، ويشارك في هذا المعرض كثيرٌ من الشركات الكبرى في القطاع الخاص، وكذلك عديد من الجهات الحكومية المختلفة كوزارة الدفاع، ووزارة الثقافة، ونيوم، والهيئة الملكية لتطوير العلا، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.