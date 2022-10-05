مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يُنقذ أربعينية من ورم سرطاني ضخم

تَمَكن فريق طبي متخصص في جراحات النساء والولادة، في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، من إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر 43 عامًا، تشكو من نمو ورم سرطاني ضخم في المبيض الأيسر، كاد أن ينفجر ويؤدي إلى انتشار السرطان في كامل البطن لولا عناية الله. وقد تسبب الورم على مدار عامين في انتفاخ حاد أسفل البطن، وآلام مبرحة واستفراغ متكرر وصعوبة في التنفس؛ الأمر الذي أعاق المريضة عن ممارسة حياتها وأداء مهامها اليومية.
هذا ما أوضحته الدكتور جيهان الخاروف استشارية النساء والولادة وجراحة المسالك البولية النسائية وترميم الحوض، الحاصلة على الزمالة الأمريكية والكندية رئيسة الفريق الطبي المعالج. والتي أضافت أن المريضة فور وصولها لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر وإجراء الفحص السريري، تَبَيّن وجود انتفاخ بالبطن مشابه تمامًا للحامل في الشهر التاسع، وأن حجم هذا الانتفاخ يزيد بوتيرة أعلى خلال آخر شهرين قبل الوصول للمستشفى؛ مسببًا ضغطًا على الحجاب الحاجز والرئتين، مع الشعور بارتفاع في حدة الآلام وعدد مرات الاستفراغ؛ حيث تم تشكيل فريق طبي متخصص وإخضاعها على الفور لحزمة من الفحوصات الدقيقة شملت التحاليل المخبرية وأشعة الرنين المغناطيسي الملون (M.R.I).
وقالت د.جيهان: أكدت النتائج الشعاعية وجود ورم ضخم منتشر في المبيض الأيسر بحجم كرة القدم، بالإضافة إلى وجود نِسَب عالية من الإنزيمات التي يفرزها الجسم عادة عند نمو أورام سرطانية. وبعد مراجعة التاريخ المرضي وإجراء دراسة وافية للنتائج والتحاليل الطبية؛ قرر الفريق الطبي التدخل الجراحي العاجل، للحيلولة دون حدوث مزيد من المضاعفات الخطيرة.
وأشارت إلى أن العملية استغرقت 3 ساعات تحت التخدير العام، وتم فيها استئصال كامل الورم والمبيض الأيسر، بالإضافة إلى إزالة جزء من جدار البطن والغدد اللمفاوية والزائدة الدودية، لاحتمال إصابتهم بهذا النوع من الورم.
وفي الختام قالت د.جيهان إن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح ولله الحمد؛ حيث تم تحويل المريضة لجناح التنويم، وتَلَقّت رعاية طبية فائقة على مدار 5 أيام وخرجت من المستشفى في اليوم السادس وهي بصحة جيدة، بعد أن انتهت لديها كل الأعراض السابق ذكرها وخاصة آلام أسفل البطن وصعوبة التنفس.
الجدير بالذكر أن مستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر يُعد إضافة مهمة للقطاع الصحي بالمنطقة الشرقية، ويمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية التي يحظى بها أبناء المنطقة، لاعتماده على أفضل الكوادر الطبية وأميزها، وتدشينه لأحدث الأجهزة التقنية والتشخيصية والعلاجية؛ الأمر الذي أهّل هذا المستشفى الرقمي للحصول على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، المختصة بتقييم الجودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS.