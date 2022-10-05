مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر يُنقذ أربعينية من ورم سرطاني ضخم

تَمَكن فريق طبي متخصص في جراحات النساء والولادة، في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، من إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر 43 عامًا، تشكو من نمو ورم سرطاني ضخم في المبيض الأيسر، كاد أن ينفجر ويؤدي إلى انتشار السرطان في كامل البطن لولا عناية الله. وقد تسبب الورم على مدار عامين في انتفاخ حاد أسفل البطن، وآلام مبرحة واستفراغ متكرر وصعوبة في التنفس؛ الأمر الذي أعاق المريضة عن ممارسة حياتها وأداء مهامها اليومية.