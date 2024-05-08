على غرار "شنغن".. إطلاق تأشيرة خليجية موحدة للسياح في ديسمبر المقبل

ويشير المسؤولون إلى أن نظام التأشيرة الموحدة سيكون جاهزاً قبل نهاية العام، وسيُطلق عليه اسم "GCC Grand Tours"، وسيسمح للمغتربين الذين يعيشون في المنطقة، بزيارة دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي: المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وعُمان، بتأشيرة دخول متعدّدة.