على غرار "شنغن".. إطلاق تأشيرة خليجية موحدة للسياح في ديسمبر المقبل

يتوقع إطلاق التأشيرة الخليجية الموحّدة للسياح، التي تتيح للزوّار زيارة جميع دول مجلس التعاون الخليجي، في ديسمبر 2024، وفقاً لمسؤولين خليجيين شاركوا في سوق السفر العربي بدبي.
ويشير المسؤولون إلى أن نظام التأشيرة الموحدة سيكون جاهزاً قبل نهاية العام، وسيُطلق عليه اسم "GCC Grand Tours"، وسيسمح للمغتربين الذين يعيشون في المنطقة، بزيارة دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي: المملكة العربية السعودية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وعُمان، بتأشيرة دخول متعدّدة.
في الوقت الحالي، يحتاج السياح إلى تأشيرة منفصلة لكل دولة خليجية يزورونها، ولكن النظام الجديد سيسمح بالسفر المجاني بين جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتعزيز قطاع السياحة في المنطقة.
وتعمل دول الخليج بالتعاون مع مشغّلي السياحة على تطوير حزم سياحية تتيح للسياح زيارة المنطقة بأكملها، إضافة إلى العمل على تنفيذ نظام السكك الحديدية بين دول الخليج ومشاريع نقل أخرى، بهدف تعزيز التواصل والتنقل السهل بين الدول الخليجية.
يُذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت بمناقشات لإصدار التأشيرة السياحية الموحّدة على غرار تأشيرة "شينغن" الأوروبية، في مايو 2023.