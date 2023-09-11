إغلاق 406 منشآت مخالفة في جدة خلال شهر أغسطس

وأوضح أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 18079 مخالفة تنوّعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين، منوّهاً بمساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق "بلدي" أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.