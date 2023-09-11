إغلاق 406 منشآت مخالفة في جدة خلال شهر أغسطس

نفّذت أمانة محافظة جدة خلال شهر أغسطس الماضي، أكثر من 18 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية.
وأكّد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد البقمي، استمرار وتكثيف الجهود الرقابية بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للسكان والزوّار، مبيناً أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 12209 منشآت صحية، و6478 منشأة تجارية، وإغلاق 406 منشآت مخالفة.
وأوضح أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 18079 مخالفة تنوّعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين، منوّهاً بمساهمة السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات من خلال التبليغ عن المخالفات عبر تطبيق "بلدي" أو الاتصال عبر المركز الموحد لخدمة البلاغات 940.