بدء إبداء الرغبات وطلب التأهيل لمشروع تطوير وتشغيل المستودعات الجمركية في 38 منفذًا

وأوضحت "الهيئة" أنّ المشروع سينفّذ في 38 منفذًا حدوديًّا بالشراكة مع القطاع الخاص بنموذج عقد "التصميم، والتشييد، والتمويل، والتشغيل، والصيانة، والنقل" بعقد يمتدّ لمدة 15 عامًا تتضمّن فترة الإنشاء، وبنطاق عمل تطوير 13 مستودعًا جديدًا، بما فيها "تصميم وبناء 12 مستودعًا جديدًا، وتجديد مستودع واحد قائم" في 13 منفذًا من مختلف أنحاء المملكة. كما يشمل المشروعُ صيانةَ 13 مرفقًا تابعًا للمستودعات، وتوفير المعدّات للمستودعات الجديدة والقائمة في 38 منفذًا حدوديًّا، إضافة إلى توفير الدعم اللوجستي وخدمات التنظيف لجميع المستودعات الجديدة والقائمة.