بدء إبداء الرغبات وطلب التأهيل لمشروع تطوير وتشغيل المستودعات الجمركية في 38 منفذًا

أعلنت هيئةُ الزكاة والضريبة والجمارك بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عن بدْء مرحلة إبداء الرغبات وطلب التأهيل لمشروع تطوير وتشغيل المستودعات الجمركية في المنافذ، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضحت "الهيئة" أنّ المشروع سينفّذ في 38 منفذًا حدوديًّا بالشراكة مع القطاع الخاص بنموذج عقد "التصميم، والتشييد، والتمويل، والتشغيل، والصيانة، والنقل" بعقد يمتدّ لمدة 15 عامًا تتضمّن فترة الإنشاء، وبنطاق عمل تطوير 13 مستودعًا جديدًا، بما فيها "تصميم وبناء 12 مستودعًا جديدًا، وتجديد مستودع واحد قائم" في 13 منفذًا من مختلف أنحاء المملكة. كما يشمل المشروعُ صيانةَ 13 مرفقًا تابعًا للمستودعات، وتوفير المعدّات للمستودعات الجديدة والقائمة في 38 منفذًا حدوديًّا، إضافة إلى توفير الدعم اللوجستي وخدمات التنظيف لجميع المستودعات الجديدة والقائمة.
ودعت الهيئةُ والمركز، المستثمرين إلى الحصول على وثيقة طلب التأهيل، التي تحتوي على معلومات المشروع من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص: "www.ncp.gov.sa"، وتستمرّ مرحلة تقديم طلبات التأهيل حتى 14 نوفمبر 2024م عند الساعة الـ3 عصرًا بتوقيت المملكة.