النيابة العامة: إدانة وافد بتهمة غسل الأموال ومصادرة مشغولات ذهبية تزن قرابة ٦ كيلوجرمات وسجنه ٤ سنوات

صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن نيابة الجرائم الاقتصادية، أنهت إجراءات التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال، من خلال إخفاء مشغولات ذهبية بلغ وزنها قرابة ٦ كيلوجرمات داخل مركبته بطريقة سرية، ونقلها إلى المملكة عبر أحد المنافذ البرية.