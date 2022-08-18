بالفيديو.. "آل الشيخ" يوجه بتكريم المرأة الوحيدة المشاركة في التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم بتايلاند

وجه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتكريم المرأة الوحيدة التي تأهلت للتصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم بتايلاند، والتي لم يحالفها الحظ بالفوز في أحد أفرع المسابقة؛ حيث وجه بتقديم جائزة مالية تقدر بــ100 ألف بات تايلندي لها تقديرًا لمشاركتها وتحفيزًا للمرأة التايلاندية المسلمة ودعمًا لها.
وقد لاقت البادرة التي وجه بها الوزير "آل الشيخ" إشادة واسعة وثناء من القيادات الإسلامية والمشاركين بالحفل، الذين ثمنوا مبادرة الوزير وتحفيزه للمرأة كي تشارك في الدورات القادمة.
بدورها عبرت المتسابقة التايلاندية "سلامة أوسو" عن شكرها وتقديرها للوزير آل الشيخ الذي شرفها بهذه الجائزة التي قالت إنها لم تستحقها هي، وهي مبادرة طيبة منه وتحفيز للمرأة التايلاندية وجميع النساء بالعالم لحفظ القرآن الكريم والتسابق فيه ونيل الجوائز العالمية في حفظه.