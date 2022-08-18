بالفيديو.. "آل الشيخ" يوجه بتكريم المرأة الوحيدة المشاركة في التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم بتايلاند

وجه وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتكريم المرأة الوحيدة التي تأهلت للتصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم بتايلاند، والتي لم يحالفها الحظ بالفوز في أحد أفرع المسابقة؛ حيث وجه بتقديم جائزة مالية تقدر بــ100 ألف بات تايلندي لها تقديرًا لمشاركتها وتحفيزًا للمرأة التايلاندية المسلمة ودعمًا لها.