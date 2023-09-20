تكريم العثيم ضمن الشخصيات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي الأهلي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي

كُرّم الأستاذ عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم القابضة رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد الله صالح العثيم وأولاده الخيرية، ضمن الشخصيات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي الأهلي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك على هامش استضافة وترؤس سلطنة عُمان للاجتماعات التاسعة عشر للجنة أصحاب المعالي وزراء الخدمة المدنية والعمل، والاجتماعات التاسعة للجنة أصحاب المعالي وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التاسع عشر من شهر سبتمبر الجاري، بمقر فندق قصر البستان.
وقدّم العثيمُ شكرَه وتقديره للأمانة العامة لمجلس التعاون والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بمجلس التعاون لهذا التكريم، كما قدم التهنئة لكل المكرمين من الشخصيات والمشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي والشركات المتميزة في مجال إحلال وتوطين الوظائف وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتميزة في مجال العمل، والكفاءات بقطاع الخدمة المدنية بدول المجلس.
وأشار العثيم إلى الجهود المباركة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولما تجده المؤسسات الخيرية والأهلية من دعم لتعزيز قدراتها وإبراز دورها في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
كما عبّر العثيم عن امتنانه وتقديره لهذا التكريم الذي يعتبره تكريمًا لكل أصحاب المبادرات والعمل الاجتماعي الأهلي في المملكة، والذي يحظى بالرعاية والدعم من قبل حكومتنا الرشيدة، ويبرز ما توفّره من دعم ورعاية ومساحات واسعة للعمل، ومبادرات تنموية مستدامة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يحفظهم الله.
وقال العثيم: إن ما يعزّز من قيمة هذا التكريم أنه يصادف احتفالات بلادنا الغالية المملكة العربية السعودية بالذكرى "93" لليوم الوطني السعودي، يوم بزوغ شمس العزّة والكرامة لأمة كانت، ولا زالت، تحمل على عاتقها قضايا وتحديات وآمال وتطلعات أمتها العربية والإسلامية.
واختتم العثيم تصريحاته بالدعاء لأصحاب الجلالة والسموّ قادة دول مجلس التعاون الخليجي؛ أن يمدّهم الله بعونه وتوفيقه، وأن يديم على بلادنا نعمةَ الأمن والأمان والاستقرار.