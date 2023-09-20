تكريم العثيم ضمن الشخصيات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي الأهلي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي

كما عبّر العثيم عن امتنانه وتقديره لهذا التكريم الذي يعتبره تكريمًا لكل أصحاب المبادرات والعمل الاجتماعي الأهلي في المملكة، والذي يحظى بالرعاية والدعم من قبل حكومتنا الرشيدة، ويبرز ما توفّره من دعم ورعاية ومساحات واسعة للعمل، ومبادرات تنموية مستدامة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يحفظهم الله.